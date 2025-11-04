Zohran Mamdani chi è il candidato sindaco favorito a New York Socialista musulmano e amato dai giovani
Trentaquattro anni, di religione musulmana e nettamente schierato a sinistra. È Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York con maggiori possibilità di essere eletto. A un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia - facebook.com Vai su Facebook
Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: - X Vai su X
Chi è Zohran Mamdani, il candidato progressista che può diventare il primo sindaco musulmano di New York - Il 34enne parte favorito nella sfida all'ultimo voto con Andrew Cuomo: nato in Uganda da genitori indiani, ha conquistato gli elettori statunitensi con le sue "imprese" a dir poco originali ... today.it scrive
Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York: "Mostriamo come si può sconfiggere Trump" - Il tycoon incassa il colpo: "Abbiamo perso perché non c'era il mio nome" ... Segnala today.it
Chi è Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York - Nato a Kampala, in Uganda, si trasferì negli Stati Uniti a 7 anni: essendo naturalizzato, non potrà mai essere presidente ... Si legge su corriere.it