Zohran Mamdani chi è il candidato sindaco favorito a New York Socialista musulmano e amato dai giovani

Ilmessaggero.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentaquattro anni, di religione musulmana e nettamente schierato a sinistra. È Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York con maggiori possibilità di essere eletto. A un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

zohran mamdani chi 232 il candidato sindaco favorito a new york socialista musulmano e amato dai giovani

© Ilmessaggero.it - Zohran Mamdani, chi è il candidato sindaco favorito a New York. Socialista, musulmano e amato dai giovani

Scopri altri approfondimenti

zohran mamdani 232 candidatoChi &#232; Zohran Mamdani, il candidato progressista che può diventare il primo sindaco musulmano di New York - Il 34enne parte favorito nella sfida all'ultimo voto con Andrew Cuomo: nato in Uganda da genitori indiani, ha conquistato gli elettori statunitensi con le sue "imprese" a dir poco originali ... today.it scrive

zohran mamdani 232 candidatoZohran Mamdani &#232; il primo sindaco musulmano di New York: "Mostriamo come si può sconfiggere Trump" - Il tycoon incassa il colpo: "Abbiamo perso perché non c'era il mio nome" ... Segnala today.it

zohran mamdani 232 candidatoChi &#232; Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York - Nato a Kampala, in Uganda, si trasferì negli Stati Uniti a 7 anni: essendo naturalizzato, non potrà mai essere presidente ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Zohran Mamdani 232 Candidato