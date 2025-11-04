Zohran Mamdani chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina

4 nov 2025

Nato in Uganda, con origini indiane, non potrà mai essere presidente, ma nell'immaginario di molti è un nuovo Kennedy capace di riportare la classe lavoratrice verso il partito Democratico. Accessibilità economica come chiave della battaglia politica. Si vota in questo martedì quattro novembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

zohran mamdani chi 232 il candidato sindaco di new york che arriva da sinistra e per cui 232 centrale la questione della palestina

© Vanityfair.it - Zohran Mamdani, chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina

