ZIOPOL | dalle canzoni della Melevisione a tre album fino al 2027

Creatività, educazione e gioco: la musica per l’infanzia vista da chi l’ha scritta e suonata dietro le quinte. Nel suo passaggio a Unplugged Playlist, ZIOPOL – musicista, autore e produttore delle canzoni de La Melevisione – racconta genesi, metodo e futuro di un repertorio nato in TV e oggi pronto a vivere una nuova stagione discografica. Un lavoro che unisce artigianato sonoro, ricerca timbrica e un’idea limpida: i bambini capiscono (e amano) molto più di quanto spesso gli adulti immaginano. Dallo Studio 2 Rai allo streaming. L’avventura in Rai comincia nel 2005, dentro il set vivissimo della Melevisione: scenografie “vere”, attori, autori e musicisti che costruiscono, puntata dopo puntata, piccole storie in musica. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

