Zio di Laura Pausini investito e ucciso | dopo la fuga l' automobilista si costituisce

Ieri pomeriggio, un cittadino straniero di 29 anni, residente a Rimini, si è presentato negli uffici della Polizia Locale e ha ammesso di aver investito e ucciso, nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, il 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, mentre si trovava. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

