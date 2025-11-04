Zhegrova Juve il kosovaro torna in campo! Spalletti lo lancia nella mischia per il finale di partita contro lo Sporting Lisbona

Zhegrova Juve, Spalletti cerca la vittoria: al 72? si affida al kosovaro al posto di Conceicao. L’esterno torna in campo dopo il lungo stop. La Juventus ha bisogno di una scossa, di un lampo di genio per provare a vincere una partita fondamentale e fin qui bloccata. Con il risultato fermo sull’1-1 contro lo Sporting Lisbona, Luciano Spalletti decide che è il momento di giocarsi una delle sue carte più imprevedibili e attese. Al 72? minuto di gioco, il tecnico bianconero ha effettuato un cambio offensivo: fuori un applaudito Francisco Conceicao, autore di un’altra prova generosa, dentro Edon Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

