Zes Barone Lega | Condivido la proposta di Giorgione | sì a un confronto sul futuro degli investimenti nel Mezzogiorno e in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto “Condivido la proposta del consigliere comunale di Benevento, Gerardo Giorgione, di promuovere un confronto pubblico sul tema dei crediti d’imposta e delle agevolazioni per gli investimenti nelle ZES e nell’Industria 4.0”. dichiara Luigi Barone, candidato della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre. “Si tratta di un argomento di grande rilevanza per il futuro economico del Mezzogiorno e per la competitività delle nostre imprese, che meritano chiarezza, continuità e strumenti efficaci per innovare e crescere. Sono pronto – aggiunge Barone – a dare il mio contributo in ogni sede utile, perché il nostro territorio continui a essere protagonista delle politiche di crescita e innovazione che guardano al Sud come risorsa strategica per l’intero Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
