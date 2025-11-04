Zero morti sulle strade dopo la morte di Ettore Pausini è scontro in Comune su Stradelli Guelfi

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tragedia di Ettore Pausini, investito e ucciso in via Stradelli Guelfi, il tema della sicurezza stradale è arrivato in Consiglio comunale. Tra centrodestra e centrosinistra è andato in scena un duro confronto sul futuro dei lavori per la messa in sicurezza del tratto dove è avvenuto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

