Zero morti sulle strade dopo la morte di Ettore Pausini è scontro in Comune su Stradelli Guelfi
Dopo la tragedia di Ettore Pausini, investito e ucciso in via Stradelli Guelfi, il tema della sicurezza stradale è arrivato in Consiglio comunale. Tra centrodestra e centrosinistra è andato in scena un duro confronto sul futuro dei lavori per la messa in sicurezza del tratto dove è avvenuto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
ZERO FERITI, ZERO MORTI DI BIMBI IN AUTO! ? Nella prima settimana di novembre mettiamo un’attenzione speciale alla sicurezza dei bambini in auto. Nel 2024 in Italia: 29 vittime e 9.799 feriti (0–14 anni). Un seggiolino correttamente installato e u - facebook.com Vai su Facebook
Domenica di sangue sulle strade, sette vittime - Una scia di sangue sulle strade ha funestato il fine settimana, con un bilancio di sette morti e diversi feriti. Riporta ansa.it