Zelensky frena | nessun accordo di pace sul tavolo

Volodymyr Zelensky ha respinto l'idea che esista un "piano di pace in 12 punti" già concordato, chiarendo che al momento circolano solo proposte e riflessioni europee, senza un testo condiviso. Le trattative restano in consultazione, senza nulla di concreto sul tavolo, ha spiegato ai giornalisti, rispondendo alle voci di un'intesa imminente. La smentita: nessun progetto .

