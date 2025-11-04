Zazzaroni non ha dubbi sul contratto di Spalletti | Giusto farlo firmare soltanto per otto mesi? Vi dico cosa penso e la mia idea

Zazzaroni sull’arrivo di Spalletti: il giornalista appoggia la decisione del club e la formula contrattuale, l’ex CT era l’unica opzione per rilanciare la squadra. La Juventus volta pagina e affida la sua panchina a Luciano Spalletti. Una scelta forte, arrivata in un momento di crisi profonda dopo l’esonero di Igor Tudor, che convince pienamente il giornalista Ivan Zazzaroni. Intervenuto a Numer1 podcast, l’opinionista ha analizzato la decisione del club bianconero, promuovendo non solo l’uomo, ma anche la formula contrattuale scelta per convincerlo. Zazzaroni: Spalletti, la scelta migliore in questo momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zazzaroni non ha dubbi sul contratto di Spalletti: «Giusto farlo firmare soltanto per otto mesi? Vi dico cosa penso e la mia idea»

Contenuti che potrebbero interessarti

#ugdp anche il 'giudice' #Zazzaroni dice la sua sul #referendum #giustizia: "senza neanche un dubbio io voterò no, mi sta benissimo la situazione di oggi" - X Vai su X

Enormi dubbi sul rigore assegnato ieri al Milan, grazie al quale ha vinto salendo in testa alla classifica. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ne scrive in maniera scettica: “Leao la doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutr - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni: “Mi sembra assolutamente normale che la Juventus abbia fatto un contratto di 8 mesi a Spalletti. Fino a 7 giorni fa la squadra…” - Ivan Zazzaroni, a Numer1 podcast, ha parlato della scelta della Juventus di fare un contratto di 8 mesi a Luciano Spalletti: "Quando tu prendi un allenatore in corso d'opera, gli devi fare ... Da tuttojuve.com

Zazzaroni: “Lite Del Piero-Bergomi? Ecco chi ha ragione. E tra Inter e Napoli…” - Potrei avere dubbi tra due centrocampisti", dice Zazzaroni ... Si legge su msn.com

Zazzaroni sul rigore fischiato al Milan: "Non c'era: nutro parecchi dubbi sul contatto..." - Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento del lunedì mattina per Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla vittoria di grinta, carattere ... Da milannews.it