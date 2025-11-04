Zazzaroni accusa | Bisseck è da rosso so già cosa dirà Rocchi…
Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni ha parlato a Numer1 degli episodi di Verona-Inter. IL GIALLO A BISSECK – Io non sono anti-interista e non è un favoritismo: è un errore, per me è espulsione. Io come l’ho visto ho detto “lo caccia”: Doveri è anche bravo. Favoritismo no, espulsione sì per me. COSA DIRA’ ROCCHI – Il fallo è da espulsione: ripeto, io non faccio discorsi di favoritismi. Cesari dice che non è espulsione? Secondo me ha ricevuto una telefonata. Da Marotta? No, da Rocchi: anche lui è convinto non sia espulsione e lo dirà. 🔗 Leggi su Internews24.com
