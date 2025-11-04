Zattere nel Mare | il nuovo progetto di Santi Scarcella debutto al Vittorio Emanuele

Messinatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pianoforte recuperato in mare dai mezzi della Guardia Costiera Italiana, un disco e un professore che salva con la musica: così nasce Zattere nel Mare, il nuovo progettoscritto e composto da Santi Scarcella – pianista, cantautore e docente – che debutterà in prima nazionale il 23 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

zattere mare nuovo progetto“Zattere nel mare”, il nuovo progetto di Santi Scarcella, debutta in prima nazionale il 23 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina - Un pianoforte recuperato in mare dai mezzi della Guardia Costiera Italiana, un disco e un professore che salva con la musica: così nasce Zattere nel Mare, il nuovo progetto scritto e composto da Santi ... Riporta gazzettajonica.it

zattere mare nuovo progetto“Zattere nel Mare”: il pianoforte salvato dai mari d’Italia debutta il 23 dicembre a Messina - ] ... Come scrive msn.com

zattere mare nuovo progettoPrima nazionale a Messina per “Zattere nel mare”, il nuovo progetto di Santi Scarcella - Un pianoforte recuperato in mare dai mezzi della Guardia Costiera Italiana, un disco e un prof ... Secondo mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Zattere Mare Nuovo Progetto