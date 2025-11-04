Zattere nel Mare | il nuovo progetto di Santi Scarcella debutto al Vittorio Emanuele

Un pianoforte recuperato in mare dai mezzi della Guardia Costiera Italiana, un disco e un professore che salva con la musica: così nasce Zattere nel Mare, il nuovo progettoscritto e composto da Santi Scarcella – pianista, cantautore e docente – che debutterà in prima nazionale il 23 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Messinatoday.it