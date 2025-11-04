Zappelli ancora all’attacco | Incassi al botteghino inferiori all’anno passato
Le risposte date dal presidente Miracolo sui conti del Pucciniano sono considerate superficiali e lacunose da parte di David Zappelli il consigliere ora del Gruppo Misto che ha abbandonato la maggioranza di governo. "In merito alla pubblicazione del bilancio di previsione – dice Zappelli – ci teniamo a precisare che proprio perché la fondazione opera con ingenti risorse pubbliche, pubblicare per intero il preventivo 2025, del quale non c’è traccia, sarebbe buona amministrazione, non un favore e sarebbe anche la conferma di ciò che la fondazione fa da tempo, visto che in amministrazione trasparente si trovano più annualità, tranne appunto quelle dell’attuale gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Zappelli ancora all’attacco: "Incassi al botteghino inferiori all’anno passato" - Le risposte date dal presidente Miracolo sui conti del Pucciniano sono considerate superficiali e lacunose da parte di ... Lo riporta lanazione.it
Demon Slayer trionfa al botteghino italiano: oltre 2,6 milioni di incassi in quattro giorni - Il grande schermo italiano si accende con l’esordio travolgente di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, il primo capitolo della trilogia finale tratta dal celebre manga di ... Come scrive iodonna.it