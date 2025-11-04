Zappelli ancora all’attacco | Incassi al botteghino inferiori all’anno passato

Le risposte date dal presidente Miracolo sui conti del Pucciniano sono considerate superficiali e lacunose da parte di David Zappelli il consigliere ora del Gruppo Misto che ha abbandonato la maggioranza di governo. "In merito alla pubblicazione del bilancio di previsione – dice Zappelli – ci teniamo a precisare che proprio perché la fondazione opera con ingenti risorse pubbliche, pubblicare per intero il preventivo 2025, del quale non c’è traccia, sarebbe buona amministrazione, non un favore e sarebbe anche la conferma di ciò che la fondazione fa da tempo, visto che in amministrazione trasparente si trovano più annualità, tranne appunto quelle dell’attuale gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

