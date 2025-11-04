Zakharova | finanziare Kiev è un crimine

12.50 Mosca rilancia le critiche all'Italia tramite la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova, che dice che la convocazione dell'ambasciatore russo Paramonov, oggi alla Farnesina, "sarà occasione per ricordare che sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine". Convocato Paramonov proprio dopo le parole di Zakharova sul crollo della Torre dei Conti a Roma: "Finchè il governo italiano continuerà a spendere i soldi dei contribuenti crollerà come le torri", aveva detto su aiuti a Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it