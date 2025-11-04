Zack Snyder condivide una nuova inquietante immagine del Joker di Jared Leto

Jared Leto ha debuttato nei panni del Joker nel film Suicide Squad del 2016, e qualcosa di curioso è successo con la sua interpretazione. Prima dell’uscita del film, c’era molta eccitazione intorno alla sua scelta per il ruolo. Poi, è stata rilasciata una prima immagine del personaggio e le aspettative nei suoi confronti sono radicalmente cambiate. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il film è stato universalmente disapprovato al momento dell’uscita, e una delle critiche più grandi riguardava proprio il Joker di Leto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it