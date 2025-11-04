Z come Zeaxantina | cos’è e che legame c’è con la luteina
La zeaxantina è una molecola naturale appartenente alla famiglia dei carotenoidi, che lavora all’interno dell’organismo per il benessere della vista e di molte altre funzioni fisiologiche. Questa sostanza naturale è presente molto spesso insieme alla luteina all’interno di integratori e altri prodotti salute. Tuttavia, la zeaxantina è presente naturalmente in alimenti colorati di giallo e arancione, come mais, peperoni e altri ortaggi di uso comune. Questa molecola liposolubile è importante anche per proteggere l’organismo dallo stress ossidativo e affrontare i danni provocati dai radicali liberi dell’ossigeno. 🔗 Leggi su Dilei.it
