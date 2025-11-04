Youth League Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 | ora la qualificazione è possibile

Ilmattino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro punto. Il Napoli dà continuità al suo percorso in Youth League con un altro 0-0. Si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Sporting CP e Psv. Tanta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

youth league napoli eintracht francoforte 0 0 ora la qualificazione 232 possibile

© Ilmattino.it - Youth League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: ora la qualificazione è possibile

Approfondisci con queste news

youth league napoli eintrachtYouth League, terzo pareggio per il Napoli: 0-0 in casa con l'Eintracht Francoforte - Terzo pareggio in quattro giornate di Youth League per il Napoli, che in casa, contro il Francoforte, non va oltre lo 0- tuttomercatoweb.com scrive

youth league napoli eintrachtYouth League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: un altro punto per gli azzurrini - Il Napoli dà continuità al suo percorso in Youth League con un altro 0- Secondo msn.com

youth league napoli eintrachtYouth League, Napoli-Eintracht 0-0: parte il secondo tempo, chance per l'Eintracht - Cross laterale deviato dal vento, palla che sbatte sulla traversa e arriva a Llicevic che ... Riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Youth League Napoli Eintracht