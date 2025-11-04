Youth League Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 | ora la qualificazione è possibile
Un altro punto. Il Napoli dà continuità al suo percorso in Youth League con un altro 0-0. Si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Sporting CP e Psv. Tanta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondisci con queste news
Altro pareggio per il Napoli in UEFA Youth League La squadra di mister Dario Rocco strappa un altro pareggio contro l'Eintracht e si porta a 3 punti in classifica 3? L'Eintracht nella ripresa ha una grande occasione per passare in vantaggio, ma il 2007 Mar - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, terzo pareggio per il Napoli: 0-0 in casa con l'Eintracht Francoforte - Terzo pareggio in quattro giornate di Youth League per il Napoli, che in casa, contro il Francoforte, non va oltre lo 0- tuttomercatoweb.com scrive
Youth League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: un altro punto per gli azzurrini - Il Napoli dà continuità al suo percorso in Youth League con un altro 0- Secondo msn.com
Youth League, Napoli-Eintracht 0-0: parte il secondo tempo, chance per l'Eintracht - Cross laterale deviato dal vento, palla che sbatte sulla traversa e arriva a Llicevic che ... Riporta tuttonapoli.net