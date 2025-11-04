Young 2025 | il Salone Nazionale dell’Orientamento che apre strade al futuro
Dal 13 al 15 novembre 2025, Young torna a Lariofiere con la sua nuova edizione: un salone nazionale dedicato all’orientamento, alla formazione, all’università e al mondo del lavoro, capace di costruire ponti tra giovani, scuole, imprese e istituzioni.Con il tema “Le Olimpiadi dell’Orientamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondisci con queste news
Dal 21 al 23 ottobre si terrà la XVII edizione dello Official Young International Forum Fanpage, il salone di orientamento per i giovani. Lo #YoungInternationalForum è il luogo dove giovani ed esperti si confrontano su istruzione, mobilità, ricerca e innovazi - facebook.com Vai su Facebook
Hansi Flick: “Lamine is fine, although some days he still feels a bit of discomfort”. “He is progressing well, that’s important”. “I spoke to Lamine. I'm always going to protect and help him, he's young guy and fantastic one… and we'll continue on the same path”. - X Vai su X
Young 2025, dal 13 al 15 novembre il salone dell’orientamento - Orienta il tuo futuro, che è stato presentato ufficialmente ... Si legge su espansionetv.it
Young 2025, le Olimpiadi dell’Orientamento: a Lariofiere si costruiscono i futuri dei giovani lombardi - Fermi: “Non solo una scelta, ma un percorso continuo per valorizzare talenti e territori” ... Segnala ciaocomo.it
Da tutta Italia a Como, torna Young: le Olimpiadi dell’Orientamento a Lariofiere - Dal 13 al 15 novembre 2025, Young torna a Lariofiere con la sua nuova edizione: un salone nazionale dedicato all’orientamento, alla formazione, all’università e al mondo del lavoro, capace di costruir ... Come scrive comozero.it