Yildiz torna a trascinare la Juventus | accenderà lui l’attacco bianconero contro lo Sporting Scelto il suo partner offensivo ultimissime di formazione

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz giocherà titolare in Juve Sporting: dopo lo stop con la Cremonese, il gioiello turco partirà dall’inizio nel match di Champions League.. Il gioiello torna a brillare nella notte più importante. La Juventus si prepara alla sfida da “dentro o fuori” contro lo Sporting Lisbona (questa sera, ore 21:00) e il neo-tecnico Luciano Spalletti ritrova la sua stella: Kenan Yildiz torna titolare. Allarme rientrato: Yildiz guida l’attacco. Il fantasista turco, classe 2005, aveva saltato per precauzione la trasferta vincente di Cremona (2-1) a causa di una gestione dei carichi, legata a un leggero fastidio al ginocchio che si porta dietro da tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

