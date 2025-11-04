Yayoi Kusama la donna dei pois | a Basilea la mostra che celebra 10 anni di infiniti punti
Aveva solo 10 anni, nel 1939, quando disegnò il ritratto della sua giovane madre con gli occhi chiusi e il volto ricoperto di puntini che raggiungevano anche la chioma, estendendosi per tutto il foglio di carta. Un’ossessione quella per i pois che poi diventa cifra estetica e segno di comunicazione profonda per Yayoi Kusama. All’artista giapponese, tra le più significative del panorama internazionale, nata a Matsumoto, nel 1929, da una famiglia di commercianti di semi (forse da qui la sua passione per i puntini e la natura in genere), la Fondation Bayeler di Basilea dedica una ricca esposizione di oltre 300 opere, di cui 130 mai esposte finora, provenienti da collezioni in Giappone, Singapore, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svezia, Francia, Svizzera e soprattutto parte del repertorio personale dell’artista. 🔗 Leggi su Panorama.it
