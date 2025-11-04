Yamal non è del tutto fuori dalla pubalgia va gestito In Champions va in panchina Marca

Il talento del Barcellona non è ancora al meglio a causa dei problemi di pubalgia. Hansi Flick e lo staff tecnico hanno deciso di dosarne l’impiego: meno minuti in campo per evitare ricadute e ritrovare gradualmente la miglior versione di Lamine Yamal. Ne parla Marca (che è madridista). Barcellona, Yamal andrà dosato: i dettagli. Ecco cosa scrive Marca: “Lamine Yamal non è ancora al cento per cento. La pubalgia continua a condizionare il suo rendimento: non è più quel giocatore travolgente e imprevedibile di qualche mese fa o delle scorse stagioni. Tuttavia, contro l’Elche si è notato un chiaro miglioramento, e lo staff tecnico è convinto che sia sulla strada giusta per ritrovare la sua versione migliore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Yamal non è del tutto fuori dalla pubalgia, va gestito. In Champions va in panchina (Marca)

