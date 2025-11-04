Yamaha Tmax 25th Anniversary | il Re festeggia 25 anni
Il Tmax compie 25 anni e Yamaha lo celebra con una versione speciale ispirata al mitico Black Max 2006. Nuove grafiche, dettagli premium e tutta la tecnologia dell'ultima generazione per uno scooter che non smette di essere un'icona urbana e non solo. Disponibile solo per il 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
