Xania Monet è la prima artista AI nella classifica Billboard

Xania Monet è diventata la prima artista AI ad entrare nella classifica statunitense: l’annuncio arriva sulle pagine di Billboard, nel quale è stato riportato che la popstar creata dall’intelligenza artificiale, è la prima ad ottenere abbastanza passaggi radiofonici da debuttare in una chart radiofonica. Sulla rivista si sottolinea anche un altro trend che finora ha visto almeno un artista AI debuttare in ciascuna delle ultime quattro settimane in classifica. Sul profilo di Apple Music la Monet è descritta come “una cantante R&B contemporanea”, è gestita dalla poetessa e designer del Mississippi Telisha “Nikki” Jones, che a quanto pare utilizza il software generativo per musicare le sue poesie e lo scorso settembre, è stato rivelato che aveva firmato un contratto discografico multimilionario con Hallwood Media dopo una guerra di offerte tra diverse etichette. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

