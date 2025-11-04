WWE | Svelati i primi match del torneo Last Time Is Now di John Cena a RAW

L’ultimo avversario di John Cena in WWE avrà una grande responsabilità, ma anche un’enorme opportunità. Sarà infatti determinato da un torneo speciale. Ora conosciamo finalmente chi prenderà parte alla competizione. Durante Saturday Night’s Main Event a Salt Lake City, John Cena ha annunciato che il suo ultimo match in WWE si terrà il 13 dicembre 2025 alla Capital One Arena di Washington, D.C. Il suo avversario finale verrà scelto attraverso un torneo a 16 uomini che inizierà il 10 novembre a Boston, e includerà lottatori provenienti da più roster e persino alcuni non attualmente sotto contratto con la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Svelati i primi match del torneo “Last Time Is Now” di John Cena a RAW

