WWE | Logan Paul prima si allea con CM Punk e poi lo tradisce clamoroso voltafaccia a Raw
Dopo aver simulato un’alleanza con il nuovo World Heavyweight Champion, Logan Paul ha rivelato le sue vere intenzioni nel main event di Raw, colpendo CM Punk con un pugno americano e schierandosi ufficialmente con Paul Heyman e la sua Vision. Il piano di Heyman: isolare Punk e lanciare Paul al vertice. Il tradimento di Logan Paul non è un semplice turn heel, ma una mossa strategica orchestrata da Paul Heyman. Reclutando “The Maverick”, Heyman ha ottenuto due risultati: primo, ha concesso a Paul quel “salto della fila” verso il titolo che lo stesso Heyman gli aveva negato nel segmento di apertura; secondo, ha completamente isolato il campione CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
