WWE | Depositato un nuovo ring name

Stiamo per vedere una nuova superstar? La WWE ha depositato ieri un’applicazione presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ( United States Patent and Trademark Office – USPTO ), per registrare un nuovo ring name. Sotto il numero di serie 99476835, la WWE ha depositato la richiesta di marchio per il nome “SKYLAR RAYE” in data 3 novembre. La descrizione allegata alla domanda recita: “ Servizi di intrattenimento, nello specifico esibizioni e performance di wrestling da parte di un wrestler e entertainer professionista, dal vivo e attraverso broadcast media, incluso televisione e radio, e via Internet o servizio online commerciale; fornire notizie e informazioni sul wrestling tramite rete informatica globale; fornire informazioni nei campi dello sport e dell’intrattenimento tramite portale comunitario online; fornire un sito web nel campo delle informazioni sullo sport-entertainment; servizi per fan club, ossia organizzazione di eventi sportivi nel campo del wrestling per membri di fan club di wrestling; organizzazione di eventi di intrattenimento sociale a scopo ricreativo per membri di fan club di wrestling; fornire newsletter online nei campi dello sport-entertainment; giornali online, ossia blog, nel campo dello sport-entertainment. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

