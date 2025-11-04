WWE | Cody Rhodes rivela che il prossimo contratto sarà l’ultimo prima del ritiro
Cody Rhodes, attuale Undisputed WWE Champion, ha dichiarato che il prossimo contratto che firmerà con la WWE sarà l’ultimo della sua carriera e che non lo vedremo più tornare in AEW o in altre federazioni. L’annuncio è arrivato durante il podcast “All the Smoke” e segna una svolta importante per il futuro della compagnia. Le parole di Cody. “L’attuale contratto, o i l prossimo che firmerò, probabilmente sarà l’ultimo, e finirò i miei giorni con WWE. È la casa che mi ha cresciuto. È la casa che mi ha riportato indietro e mi ha messo in questa posizione stupenda. Al momento non c’è una tempistica precisa: il wrestler ha firmato un’estensione pluriennale nel 2024 e si aspetta che la WWE proponga un ultimo accordo prima della fine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vince Russo attacca la #WWE e invita Drew McIntyre in JCW! Dopo la sconfitta contro Cody Rhodes a Saturday Night’s Main Event, continuano le critiche al booking riservato a Drew McIntyre. Molti fan, infatti credono che lo scozzese meriti molto di più di ciò c - facebook.com Vai su Facebook
"Chiara Rhodes" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
WWE: Cody dovrà rendere vacante il titolo WWE? - Nella Royal Rumble 2025, Cody Rhodes ha difeso con successo il suo Undisputed WWE Championship contro Kevin Owens in un incontro brutale. Segnala zonawrestling.net
WWE: Cody Rhodes ha registrato un nuovo marchio per la WWE - L’American Nightmare si prepara ad entrare nel weekend più importante della sua carriera nel wrestling. zonawrestling.net scrive
Nuovi dettagli sui piani della WWE per Cody Rhodes al Survivor Series della WWE - La stagione della WWE sta volgendo al termine, ma ci sono ancora diversi eventi che gli appassionati non possono assolutamente perdere. Come scrive worldwrestling.it