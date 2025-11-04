WWE | Cody Rhodes rivela che il prossimo contratto sarà l’ultimo prima del ritiro

Zonawrestling.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cody Rhodes, attuale Undisputed WWE Champion, ha dichiarato che il prossimo contratto che firmerà con la WWE sarà l’ultimo della sua carriera e che non lo vedremo più tornare in AEW o in altre federazioni. L’annuncio è arrivato durante il podcast “All the Smoke” e segna una svolta importante per il futuro della compagnia. Le parole di Cody. “L’attuale contratto, o i l prossimo che firmerò, probabilmente sarà l’ultimo, e finirò i miei giorni con WWE. È la casa che mi ha cresciuto. È la casa che mi ha riportato indietro e mi ha messo in questa posizione stupenda. Al momento non c’è una tempistica precisa: il wrestler ha firmato un’estensione pluriennale nel 2024 e si aspetta che la WWE proponga un ultimo accordo prima della fine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe cody rhodes160rivela che il160prossimo contratto sar224 l8217ultimo160prima del ritiro

© Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes rivela che il prossimo contratto sarà l’ultimo prima del ritiro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

WWE: Cody dovrà rendere vacante il titolo WWE? - Nella Royal Rumble 2025, Cody Rhodes ha difeso con successo il suo Undisputed WWE Championship contro Kevin Owens in un incontro brutale. Segnala zonawrestling.net

WWE: Cody Rhodes ha registrato un nuovo marchio per la WWE - L’American Nightmare si prepara ad entrare nel weekend più importante della sua carriera nel wrestling. zonawrestling.net scrive

Nuovi dettagli sui piani della WWE per Cody Rhodes al Survivor Series della WWE - La stagione della WWE sta volgendo al termine, ma ci sono ancora diversi eventi che gli appassionati non possono assolutamente perdere. Come scrive worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Cody Rhodes160rivela Il160prossimo