WWE | Cody Rhodes rivela che il prossimo contratto sarà l’ultimo prima del ritiro

Cody Rhodes, attuale Undisputed WWE Champion, ha dichiarato che il prossimo contratto che firmerà con la WWE sarà l’ultimo della sua carriera e che non lo vedremo più tornare in AEW o in altre federazioni. L’annuncio è arrivato durante il podcast “All the Smoke” e segna una svolta importante per il futuro della compagnia. Le parole di Cody. “L’attuale contratto, o i l prossimo che firmerò, probabilmente sarà l’ultimo, e finirò i miei giorni con WWE. È la casa che mi ha cresciuto. È la casa che mi ha riportato indietro e mi ha messo in questa posizione stupenda. Al momento non c’è una tempistica precisa: il wrestler ha firmato un’estensione pluriennale nel 2024 e si aspetta che la WWE proponga un ultimo accordo prima della fine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

