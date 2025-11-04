WWE | AJ Styles e Dragon Lee difendono con successo i titoli di coppia
La WWE è orgogliosa della sua straordinaria divisione Tag Team, e questa settimana a RAW ne ha dato un’altra grande dimostrazione. L’episodio del 3 novembre è stato ricco di momenti da ricordare, tra cui un intenso match valido per i titoli di coppia. AJ Styles e Dragon Lee hanno difeso con successo i WWE World Tag Team Championships contro Finn Bálor e JD McDonagh. Una sfida particolarmente interessante, visto che proprio il Judgment Day aveva da poco perso quei titoli. WWE TAG TEAM CHAMPS, AJ LEE, HAVE ARRIVED #WWERAW pic.twitter.comDtvQOWMGxF — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) November 4, 2025 Il match è partito a ritmo serrato e non ha mai rallentato: contromosse a raffica, azioni spettacolari e tanta intensità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
