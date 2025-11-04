Wta Finals 2025 Paolini sconfitta da Gauff in due set | è eliminata
Finisce l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo di singolare femminile alle Wta Finals 2025 che si stanno disputando a Riad. L’azzurra, che nella gara d’esordio del girone Graf aveva perso contro Aryna Sabalenka, oggi è stata sconfitta in due set dalla statunitense Coco Gauff con il punteggio 6-3 6-2. Paolini giocherà il suo ultimo match del round robin giovedì contro Jessica Pegula ma ininfluente ai fini della qualificazione alle semifinali. The defending champion is on the board!? @CocoGauff defeats Paolini 6-3, 6-2 and secures her first group win. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.comBOdeFbSsqp — wta (@WTA) November 4, 2025 Domani la sfida-spareggio in doppio con Errani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Seconda sconfitta per Jasmine Paolini alle WTA Finals nel singolare. La toscana non riesce a imporsi sull'americana Coco Gauff e raccoglie così la seconda sconfitta in altrettante partite, dopo aver capitolato contro la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka - facebook.com Vai su Facebook
Wta Finals: Paolini sconfitta da Sabalenka all'esordio. La bielorussa si impone 6-3 6-1. #ANSA - X Vai su X
Wta Finals 2025, Paolini sconfitta da Gauff in due set: è eliminata - Finisce l'avventura di Jasmine Paolini nel torneo di singolare femminile alle Wta Finals 2025 che si stanno disputando a Riad. lapresse.it scrive
Paolini-Gauff diretta Wta Finals: Jasmine fuori dal singolare Tennis LIVE - 2 all’americana e chiude in anticipo la sua avventura nel torneo di singolare. Lo riporta corrieredellosport.it
Paolini eliminata alle WTA Finals: ko anche contro la Gauff - non può nulla contro la tennista statunitense ... Scrive tuttosport.com