Wta Finals 2025 Paolini eliminata ai gironi

Niente da fare per Jasmine Paolini alle Wta Finals 2025. Dopo la sconfitta all’esordio contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, l’azzurra ha perso anche il suo secondo match nel singolare contro l’americana Coco Gauff e deve salutare anzitempo il torneo di Riyad. La 21enne statunitense si è imposta con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 20 minuti esatti sfruttando i troppi errori, ben 40, non forzati da parte della toscana, apparsa sin dall’inizio non in ottima forma. Giocherà ora l’ultimo incontro del Round Robin, ininfluente per la sua classifica, contro Jessica Pegula, che nella serata odierna invece se la vedrà con la bielorussa in una partita da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wta Finals 2025, Paolini eliminata ai gironi

Altre letture consigliate

Paolini-Gauff diretta Wta Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE Vai su Facebook

Wta Finals: Paolini sconfitta da Sabalenka all'esordio. La bielorussa si impone 6-3 6-1. #ANSA - X Vai su X

Paolini-Pegula, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Contro Coco Gauff per la numero uno d'Italia è arrivata un'altra sconfitta dopo quella rimediata al debutto contro Aryna Sabalenka ... Da corrieredellosport.it

Jasmine Paolini, altra sconfitta alle WTA Finals 2025 in singolare: Coco Gauff vince in due set · Tennis - Seconda sconfitta in due set per Jasmine Paolini, che resta così fuori dalle semifinali alle WTA Finals 2025: scopri com'è andata la partita con Coco Gauff. Riporta olympics.com

WTA Finals 2025, la classifica di Errani/Paolini: ultimo turno da dentro o fuori - Sara Errani e Jasmine Paolini vantano un bilancio in perfetta parità alle WTA Finals 2025: una vittoria e una sconfitta nel torneo di doppio che sta ... Come scrive oasport.it