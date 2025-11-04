WTA Finals 2025 oggi | orari 4 novembre ordine di gioco tv streaming

Le WTA Finals 2025 di tennis proseguiranno a Riad, in Arabia Saudita, oggi, martedì 4 novembre: Jasmine Paolini sarà impegnata nella giornata odierna in singolare, dove è l’ottava testa di serie, ed affronterà la statunitense Coco Gauff, numero 3 del seeding. L’azzurra, battuta all’esordio dalla numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, affronterà la statunitense, che ha perso nella prima giornata il derby contro la connazionale Jessica Pegula: una sconfitta oggi potrebbe significare per Paolini eliminazione in caso di successo della stessa Pegula nell’altro match. Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Uno mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025 oggi: orari 4 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

