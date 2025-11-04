Wta Finals 2025 oggi la sfida Jasmine Paolini-Coco Gauff | orari e dove vederla

Jasmine Paolini (n°8) sfida la statunitense Coco Gauff (n°3) nel secondo match valido per la fase a gironi delle Wta Finals 2025. Le due tenniste scendono in campo a Riad, Arabia Saudita, non prima delle ore 17. L’azzurra è chiamata a vincere dopo la partita di esordio persa contro la bielorussa Aryna Sabalenka (n°1) con il punteggio di 6-3 6-1. In caso di sconfitta, infatti, la 29enne toscana sarebbe automaticamente fuori dai giochi. Day 4 loading? @WTAFinalsRiyadh #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.comiAWBLXg — wta (@WTA) November 3, 2025 I precedenti tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. Paolini e Gauff si sono già affrontate sei volte in passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

