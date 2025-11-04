Wta Finals 2025 oggi la sfida Jasmine Paolini-Coco Gauff | orari e dove vedere la partita
Jasmine Paolini (n°8) sfida la statunitense Coco Gauff (n°3) nel secondo match valido per la fase a gironi delle Wta Finals 2025. Le due tenniste scendono in campo a Riad, Arabia Saudita, non prima delle ore 17. L’azzurra è chiamata a vincere dopo la partita di esordio persa contro la bielorussa Aryna Sabalenka (n°1) con il punteggio di 6-3 6-1. In caso di sconfitta, infatti, la 29enne toscana sarebbe automaticamente fuori dai giochi. Day 4 loading? @WTAFinalsRiyadh #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.comiAWBLXg — wta (@WTA) November 3, 2025 I precedenti tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. Paolini e Gauff si sono già affrontate sei volte in passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Errani-Paolini diretta Wta Finals: azzurre ko nel doppio, vincono Hsieh/Ostapenko. Tennis oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook
WTA Finals, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh - Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions ma anche il basket e il tennis femminile, con la nostra campionessa in campo. Lo riporta libero.it
WTA Finals 2025, la classifica di Errani/Paolini: ultimo turno da dentro o fuori - Sara Errani e Jasmine Paolini vantano un bilancio in perfetta parità alle WTA Finals 2025: una vittoria e una sconfitta nel torneo di doppio che sta ... Si legge su oasport.it
WTA Finals 2025: Jasmine Paolini, chiamata decisiva con Coco Gauff per sperare ancora - Quella di oggi, alle WTA Finals di Riad, è di fatto l'ultima chiamata per Jasmine Paolini. Come scrive oasport.it