WTA Finals 2025 la classifica di Errani Paolini | ultimo turno da dentro o fuori

Sara Errani e Jasmine Paolini vantano un bilancio in perfetta parità alle WTA Finals 2025: una vittoria e una sconfitta nel torneo di doppio che sta animando l’appuntamento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno sconfitto all’esordio il binomio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, ma poi hanno perso in due set contro il sodalizio formato dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko. Le azzurre occupano il secondo posto nella classifica del gruppo Martina Navratilova insieme alla russa Veronika Kudermetova e alla belga Elise Mertens, mentre HsiehOstapenko campeggiano grazie al loro cammino perfetto (2-0). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, la classifica di Errani/Paolini: ultimo turno da dentro o fuori

