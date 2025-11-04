WTA Finals 2025 la classifica del girone di Jasmine Paolini | l’azzurra è eliminata

La sconfitta in due set contro la statunitense Coco Gauff sancisce l’aritmetica eliminazione di Jasmine Paolini del Girone Stefanie Graf delle WTA Finals 2025 di tennis: l’azzurra, infatti, nei primi due incontri non ha vinto alcun set e non può più raggiungere la seconda posizione nel girone. L’azzurra, infatti, è tagliata fuori già prima del termine della seconda giornata dal set vinto da Coco Gauff nel derby perso contro Jessica Pegula: nel caso in cui le tre dovessero chiudere tutte con una vittoria e due sconfitte, anche nella migliore delle ipotesi per l’italiana, Gauff avrebbe una miglior differenza set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, la classifica del girone di Jasmine Paolini: l’azzurra è eliminata

