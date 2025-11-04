WTA Finals 2025 | Jasmine Paolini chiamata decisiva con Coco Gauff per sperare ancora

Quella di oggi, alle WTA Finals di Riad, è di fatto l'ultima chiamata per Jasmine Paolini. La toscana, per avere la certezza assoluta di potersi giocare le proprie carte giovedì contro Jessica Pegula, deve battere l'altra (e più titolata) americana del raggruppamento intitolato a Steffi Graf. Sarà contro Coco Gauff che si capirà se le speranze di andare avanti resteranno o saranno ridotte a una questione di (possibili) conti futuri. Fino ad ora l'avvicinamento complicato di Paolini alla manifestazione si è chiaramente visto. Problemi di salute, i suoi, che sono stati condizionanti, e ancora sono un po' problematici nella misura in cui qualche colpo che di solito tende a entrarle, invece, le esce.

