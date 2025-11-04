Brutta sconfitta oggi nelle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra è stata battuta in due set dal duo composto Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quattordici minuti di gioco nel secondo match del raggruppamento (vinto il primo), si complica dunque adesso il cammino verso le semifinali. Le parole di Errani a Sky Sport dopo l’incontro: “Non è una cosa che si può controllare. Jasmine sta facendo uno sforzo incredibile. Oggi purtroppo è andata così, ma bisogna cercare di rimettersi lì, con pazienza, e cercare di ritrovare precisione, benessere e salute”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Finals 2025, Errani/Paolini: “Speriamo domani vada meglio”