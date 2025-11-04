William lutto per il principe | morto il suo amico Ben Duncan Precipitato dal tetto di un hotel di Londra Chi era

Un grave lutto ha colpito la cerchia di amici più stretti del principe William. Ben Duncan, uomo di 45 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un hotel nel centro di. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - William, lutto per il principe: morto il suo amico Ben Duncan. «Precipitato dal tetto di un hotel di Londra». Chi era

