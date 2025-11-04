William lutto per il principe | morto il suo amico Ben Duncan Precipitato dal tetto di un hotel di Londra Chi era

Un grave lutto ha colpito la cerchia di amici più stretti del principe William. Ben Duncan, uomo di 45 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un hotel nel centro di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - William, lutto per il principe: morto il suo amico Ben Duncan. «Precipitato dal tetto di un hotel di Londra». Chi era

Altre letture consigliate

Una caduta fatale, è precipitato dal tetto di un hotel. Terribile lutto per il principe William, la drammatica ricostruzione >> https://buff.ly/1DyWDGd - facebook.com Vai su Facebook

Lutto per Kate Middleton e William, morto a 45 anni l’amico del Principe - Kate Middleton e William sono stati colpiti da un lutto grave e improvviso: è morto a 45 anni Ben Duncan, amico dell’università. Lo riporta dilei.it

William, lutto per il principe: morto il suo amico Ben Duncan. Il 45enne è precipitato dal tetto di un hotel di Londra - Un grave lutto ha colpito la cerchia di amici più stretti del principe William. Riporta msn.com

Morto a 45 anni Ben Duncan, personaggio tv in UK e amico di William e Kate dall'università - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morto a 45 anni Ben Duncan, personaggio tv in UK e amico di William e Kate dall'università ... Si legge su tg24.sky.it