William e Kate il dramma | Ben Duncan muore precipitando dal tetto di un hotel

Lutto per i principi William e Kate: un amico della coppia reale, Ben Duncan, è morto precipitando da un'altezza di 30 metri dal tetto di un hotel a Londra. Circa sette piani. L'uomo, 45 anni e volto noto nel mondo della tv inglese, aveva frequentato l'università St Andrews, la stessa dei futuri re e regina d'Inghilterra. E si dice facesse parte dello stesso gruppo ristretto di amici della coppia di principi. Dopo gli studi, aveva partecipato a vari programmi televisivi come il Grande Fratello. E per questo, era diventato una vera e propria celebrità nel Regno Unito. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì scorso, intorno alle 23, dopo che l'uomo era stato visto girovagare sul tetto dell'hotel a cinque stelle in cui alloggiava in quel momento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

