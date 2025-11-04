When they see us mostra internazionale

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Milano, Artemida è entusiasta di annunciare l’apertura al pubblico della mostraWhen they see us” il 18 novembre, dalle ore 18. L’esposizione rimarrà accessibile fino al 29novembre, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi in un dialogo tra differenti espressioni ediverse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

