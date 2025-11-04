Whatsapp Web down | cosa sappiamo

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 novembre 2025 – Problemi per la versione web di Whatsapp. Il portale Downdetector ha raccolto molte segnalazioni relative a un down. Al momento il disagio non sembra riguardare le applicazioni. Nessuna comunicazione ufficiale, per ora da Meta. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

whatsapp web down cosa sappiamo

© Quotidiano.net - Whatsapp Web down: cosa sappiamo

Altre letture consigliate

whatsapp web down cosaWhatsApp Web in down, perché non funziona: numerose le segnalazioni - WhatsApp web in down, in questi minuti sono state numerose le segnalazioni sul sito “Downdetector". Come scrive ilmattino.it

whatsapp web down cosaWhatsApp down il 4 novembre: tutti gli aggiornamenti - Problemi in corso per WhatsApp: si moltiplicano le segnalazioni del down inviate dagli utenti al portale Downdetector. Segnala msn.com

whatsapp web down cosaDisservizi della rete: problemi per Fastweb, WhatsApp, Google, Tim, Vodafone e Ea Sports - WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down oggi 22 ottobre 2025, con problemi indicati dagli utenti non solo, quindi, per la più popolare app di messaggistica. Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Web Down Cosa