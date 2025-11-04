WhatsApp pronta a sfruttare gli username proprio come Telegram
Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: è la versione 2.25.33.2 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Leggi anche questi approfondimenti
Usato revisionato totalmente in pronta consegna:lavastoviglie cesto 50 x 50 monofase per info contattateci su whatsapp al 351 662 4009 - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp, il trucco segreto per sfruttare al massimo la nuova funzionalità: ancora non lo sa nessuno - WhatsApp starebbe per introdurre una novità che rivoluzionerà senza ombra di dubbio il modo di utilizzare quest’applicazione. Come scrive macitynet.it
WhatsApp abbandona i numeri di telefono: arrivano gli username - 12 che l’app sta preparando un sistema di prenotazione degli username (come su iOS). Come scrive punto-informatico.it
WhatsApp prepara gli username: arrivano gli handle @ prenotabili in anticipo - WhatsApp sta compiendo un passo molto importante: dopo anni in cui l’identità era legata esclusivamente al numero di telefono, l’app si prepara a introdurre i nomi utente. Come scrive iphoneitalia.com