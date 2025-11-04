WhatsApp in tilt | disservizi in Italia e nel resto del mondo

Mattinata complicata per milioni di utenti: WhatsApp risulta in down in Italia, con problemi nell’invio e nella ricezione dei messaggi, inclusa la versione Web. Il sito di monitoraggio Downdetector ha registrato in poche decine di minuti un’impennata di segnalazioni, segno che il malfunzionamento è diffuso e non isolato. Il disservizio non riguarda solo il nostro Paese: anomalie simili vengono riportate da Spagna, Germania, Stati Uniti, Brasile e numerose altre aree del mondo. Molti utenti raccontano di riuscire ad aprire l’applicazione, ma senza possibilità di inviare o ricevere messaggi, vocali, immagini o effettuare chiamate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - WhatsApp in tilt: disservizi in Italia e nel resto del mondo

