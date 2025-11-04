WhatsApp in down non funziona la versione web | cosa succede e cosa sappiamo

WhatsApp non funziona. Il sistema WhatsApp web, attraverso il quale si accede all’app di messaggistica dal web e dai computer, è in down da poco prima delle 15. Diverse le segnalazioni arrivate attraverso il portale Downdetector, sul quale si raccolgono le informazioni relative ai malfnuzionamenti di app di questo genere. Le prime segnalazioni sono arrivate poco prima delle 14.45 ed, effettivamente, WhatsApp web ha problemi da ormai oltre un’ora. Nello specifico, se si accede al sistema di messaggistica dal proprio computer o comunque dal web, non è possibile caricare le chat né tantomeno accedere ai messaggi o inviarli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

