WhatsApp in down non funziona la versione web | cosa succede e cosa sappiamo
WhatsApp non funziona. Il sistema WhatsApp web, attraverso il quale si accede all’app di messaggistica dal web e dai computer, è in down da poco prima delle 15. Diverse le segnalazioni arrivate attraverso il portale Downdetector, sul quale si raccolgono le informazioni relative ai malfnuzionamenti di app di questo genere. Le prime segnalazioni sono arrivate poco prima delle 14.45 ed, effettivamente, WhatsApp web ha problemi da ormai oltre un’ora. Nello specifico, se si accede al sistema di messaggistica dal proprio computer o comunque dal web, non è possibile caricare le chat né tantomeno accedere ai messaggi o inviarli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ma quanto sarà bello questo pull di TENSIONE IN !!! per info e ordini whatsapp 3333469988 www.splashdown.it #newcollection #fallwinter #Tensionein #pull #coste #splashdownstyle #nuoviarrivi - facebook.com Vai su Facebook
App in down in tutto il mondo per malfunzionamenti ai server di Amazon: colpite anche Canva, Alexa e Fortnite - X Vai su X
WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede - (Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell’invio e nella ricezione di messaggi anche sulla versione web. Scrive sassarinotizie.com
WhatsApp down il 4 novembre: tutti gli aggiornamenti - Problemi in corso per WhatsApp: si moltiplicano le segnalazioni del down inviate dagli utenti al portale Downdetector. Si legge su msn.com
Whatsapp Web down: cosa sappiamo - Il portale Downdetector ha raccolto molte segnalazioni relative a un down che riguarderebbe diversi paesi. quotidiano.net scrive