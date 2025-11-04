WhatsApp è arrivata finalmente su Apple Watch Come si installa?

Dday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp arriva su Apple Watch con un’app ufficiale: messaggi, vocali, foto e notifiche chiamate. Installazione automatica se attivata, altrimenti si aggiunge dall’app Watch o dall’App Store. 🔗 Leggi su Dday.it

whatsapp 232 arrivata finalmente su apple watch come si installa

© Dday.it - WhatsApp è arrivata finalmente su Apple Watch. Come si installa?

Leggi anche questi approfondimenti

whatsapp 232 arrivata finalmenteWhatsApp, finalmente &#232; in arrivo un'app per Apple Watch: rilasciata la beta - Per utilizzare l'app su Apple Watch è comunque necessario avere un iPhone connesso con l'applicazione WhatsApp installata. Come scrive hdblog.it

Finalmente su Whatsapp &#232; arrivata la traduzione automatica dei messaggi: come attivarla - Meta ha lanciato una nuova funzionalità che permette agli utenti di tradurre i messaggi direttamente all'interno dell'app, facilitando la ... Scrive fanpage.it

whatsapp 232 arrivata finalmenteWhatsApp si allinea al DMA europeo: in arrivo la possibilità di comunicare con app di terze parti - WhatsApp sta sviluppando chat e gruppi di terze parti per permettere la comunicazione tra app diverse, in conformità con il Digital Markets Act europeo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp 232 Arrivata Finalmente