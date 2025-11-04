WhatsApp down oggi problemi 4 novembre Cosa succede
(Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi anche sulla versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un'impennata nelle segnalazioni di disservizi. I problemi non sono limitati al nostro paese ma, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da downdetector, riguardano numerosi paesi: dalla Spagna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Ma quanto sarà bello questo pull di TENSIONE IN !!! per info e ordini whatsapp 3333469988 www.splashdown.it #newcollection #fallwinter #Tensionein #pull #coste #splashdownstyle #nuoviarrivi - facebook.com Vai su Facebook
App in down in tutto il mondo per malfunzionamenti ai server di Amazon: colpite anche Canva, Alexa e Fortnite - X Vai su X
WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede - (Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell’invio e nella ricezione di messaggi anche sulla versione web. Scrive sassarinotizie.com
WhatsApp Web in down, perché non funziona: numerose le segnalazioni - WhatsApp web in down, in questi minuti sono state numerose le segnalazioni sul sito “Downdetector". msn.com scrive
Whatsapp Web down: cosa sappiamo - Il portale Downdetector ha raccolto molte segnalazioni relative a un down che riguarderebbe diversi paesi. Scrive quotidiano.net