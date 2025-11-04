Wesley torna in Nazionale il Brasile lo attende | Grato per l’opportunità

Roma che entra nel rush finale di questo secondo tour de force estenuante alla quale è sottoposta, con le sfide contro Rangers e Udinese da affrontare col giusto piglio e con la necessità di fare bottino pieno in entrambe. Dopo sarà nuovamente sosta, un tempo che Gasperini utilizzerà soprattutto per recuperare gli acciaccati (Angelino, Ferguson ed un Dybala a cui servirà più tempo ) e per studiare nuove tattiche con coloro che rimarranno a Trigoria. Tra questi non ci sarà Wesley, sicuramente una delle note più positive di quest’ultimo periodo giallorosso, soprattutto se consideriamo che ha molto spesso dovuto giocare a sinistra a piede invertito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley torna in Nazionale, il Brasile lo attende: “Grato per l’opportunità”

Altre letture consigliate

Milan-#Roma, le formazioni ufficiali: #Nkunku titolare in coppia con #Leao, #Dybala confermato prima punta Per i giallorossi torna Wesley, dietro Dybala, Soulé e Cristante. Nel #Milan confermati Ricci e Fofana al fianco di #Modric https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook

Milan- #Roma, le formazioni ufficiali: #Nkunku titolare in coppia con #Leao, #Dybala confermato prima punta Per i giallorossi torna Wesley, dietro Dybala Soulé e Cristante. Nel #Milan confermati Ricci e Fofana al fianco di #Modric - X Vai su X

FOTO - Wesley convocato dal Brasile: "Sono pronto a fare del mio meglio" - La nazionale di Ancelotti chiama il laterale della Roma: ci sarà contro Senegal e Tunisia. Lo riporta ilromanista.eu

Brasile, Ancelotti cambia i convocati: la decisione su Neymar e le polemiche per gli esclusi - Il ct auriverde Ancelotti presenta qualche sorpresa per le amichevoli del Brasile contro Senegal e Tunisia, tra gli esclusi fanno rumore le assenze di Endrick e Neymar, spunta l'attaccante del Palmeir ... Come scrive sport.virgilio.it

Roma: allarme Wesley, in attesa di visite al rientro dal Brasile - Il terzino, convocato dal Brasile, è finito in tribuna nell'ultima gara della sua nazionale contro la Bolivia per un ... corrieredellosport.it scrive