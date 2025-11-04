WEC Rovera e Drudi spiccano nell’entry list dei rookie test

Alessio Rovera e Mattia Drudi spiccano nell’entry list dei rookie test del FIA World Endurance Championship, in programma domenica 9 novembre a poche ore dalla conclusione della stagione agonistica. Il primo guiderà la Ferrari 499P n. 83 AF Corse, il secondo è atteso con l’Aston Martin Valkyrie n. 009. Entrambi sono impegnati quest’anno nel Mondiale in LMGT3, l’alfiere della Ferrari ha la chance di imporsi nella classifica finale in LMGT3. Con Ferrari, la n. 50 ufficiale, ci sarà Lilou Wadoux, atleta che nel 2025 ha vinto la Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) in classe GTD insieme ad Alessandro Pier Guidi e Simon Mann. 🔗 Leggi su Oasport.it

