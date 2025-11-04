WEC Porsche prova a salutare in bellezza | Sarebbe fantastico chiudere con altri titoli

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porsche si prepara per disputare questo fine settimana in Bahrain l’ultima prova in veste ufficiale nel FIA World Endurance Championship. La Porsche 963, a segno lo scorso anno nella classifica piloti con Kevin EstreLaurens VanthoorAndré Lotterer, si prepara per l’ultima battaglia tra Ferrari e Cadillac nella classifica piloti ed in quella costruttori. Estre e Vanthoor, in azione con l’auto n. 6, hanno 94 punti all’attivo contro i 102 della Ferrari n. 83 AF Corse ed i 115p della 499P ufficiale n. 51. Porsche occupa invece il secondo posto tra i costruttori a quota 165 punti contro i 204p di Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

wec porsche prova a salutare in bellezza sarebbe fantastico chiudere con altri titoli

© Oasport.it - WEC, Porsche prova a salutare in bellezza: “Sarebbe fantastico chiudere con altri titoli”

Approfondisci con queste news

wec porsche prova salutareWEC, Porsche prova a salutare in bellezza: “Sarebbe fantastico chiudere con altri titoli” - Porsche si prepara per disputare questo fine settimana in Bahrain l'ultima prova in veste ufficiale nel FIA World Endurance Championship. Da oasport.it

WEC: Laurin Heinrich debutta la volante della Porsche 963 LMDh in occasione della 8 Ore del Bahrain - ZUFFENHAUSEN – Alla vigilia della 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del FIA WEC 2025, Porsche si prepara a salutare la stagione con una novità significativa nella ... Si legge su msn.com

WEC, Cadillac pronta per lottare in Bahrain contro Porsche e Ferrari - Cadillac si prepara per battagliare contro Ferrari e Porsche per la conquista del FIA World Endurance Championship 2025. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Wec Porsche Prova Salutare