WEC Porsche prova a salutare in bellezza | Sarebbe fantastico chiudere con altri titoli
Porsche si prepara per disputare questo fine settimana in Bahrain l’ultima prova in veste ufficiale nel FIA World Endurance Championship. La Porsche 963, a segno lo scorso anno nella classifica piloti con Kevin EstreLaurens VanthoorAndré Lotterer, si prepara per l’ultima battaglia tra Ferrari e Cadillac nella classifica piloti ed in quella costruttori. Estre e Vanthoor, in azione con l’auto n. 6, hanno 94 punti all’attivo contro i 102 della Ferrari n. 83 AF Corse ed i 115p della 499P ufficiale n. 51. Porsche occupa invece il secondo posto tra i costruttori a quota 165 punti contro i 204p di Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it
