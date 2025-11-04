Porsche si prepara per disputare questo fine settimana in Bahrain l’ultima prova in veste ufficiale nel FIA World Endurance Championship. La Porsche 963, a segno lo scorso anno nella classifica piloti con Kevin EstreLaurens VanthoorAndré Lotterer, si prepara per l’ultima battaglia tra Ferrari e Cadillac nella classifica piloti ed in quella costruttori. Estre e Vanthoor, in azione con l’auto n. 6, hanno 94 punti all’attivo contro i 102 della Ferrari n. 83 AF Corse ed i 115p della 499P ufficiale n. 51. Porsche occupa invece il secondo posto tra i costruttori a quota 165 punti contro i 204p di Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Porsche prova a salutare in bellezza: “Sarebbe fantastico chiudere con altri titoli”