WEC Ferrari insegue in Bahrain un trofeo che manca da 53 anni

Ferrari si prepara per contendersi questo weekend il titolo costruttori e piloti nel FIA World Endurance Championship. L’obiettivo primario è quello di imporsi nella classifica riservata alle case al fine di riportare a Maranello un trofeo che manca da ben 53 anni. Dopo tre successi consecutivi a Le Mans, la 499P insegue il successo globale nel FIA WEC contro Porsche e Cadilla c. Sono quattro le gioie ottenute sino ad oggi dalla Ferrari: due con la n. 51 (ImolaSpa), una con la privata n. 83 AF Corse (24h Le Mans) ed una con la n. 50 (Qatar). Alessandro Pier Guidi ha commentato in una nota ufficiale: “In Bahrain ci giochiamo due titoli iridati, Costruttori e Piloti: abbiamo un duplice, grande obiettivo che cercheremo di raggiungere per coronare una stagione sinora positiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

WEC, Ferrari insegue in Bahrain un trofeo che manca da 53 anni - Ferrari si prepara per contendersi questo weekend il titolo costruttori e piloti nel FIA World Endurance Championship. Scrive oasport.it

WEC, 8h Bahrain: Ferrari per la storia, attenzione a Porsche e Cadillac - Ultimo avvincente round questo fine settimana per il FIA World Endurance Championship. Scrive oasport.it

wec ferrari insegue bahrainFerrari-Porsche: in Bahrain l’ennesima resa dei conti per il titolo - Ferrari per riportare un titolo a Maranello, Porsche per uscire di scena a testa alta: i due cavallini tornano a giocarsi un mondiale in Bahrain ... formulapassion.it scrive

