WEC 8h Bahrain | Ferrari per la storia attenzione a Porsche e Cadillac

Ultimo avvincente round questo fine settimana per il FIA World Endurance Championship. La 8h del Bahrain sarà nuovamente la sfida decisiva del campionato, ottavo atto che assegnerà il titolo piloti, quello costruttori e la corona in LMGT3. Ferrari si contende il primato con Porsche e Cadillac nella classe regina, il marchio di Maranello insegue il costruttore di Stoccarda anche in LMGT3 dopo la spettacolare 6h del Fuji disputata a fine settembre. In Hypercar, Ferrari ha vinto quattro delle sette competizioni, tre con le 499P ufficiali ed una con la n. 83 AF Corse invisibile ai fini della graduatoria assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 8h Bahrain: Ferrari per la storia, attenzione a Porsche e Cadillac

Approfondisci con queste news

WEC, in Bahrain Ferrari contro Porsche e Cadillac per i titoli: gara LIVE sabato su Sky #SkyMotori #WEC - X Vai su X

WEC 2025 – 8 Ore Bahrain, preview LMGT3: confronto Ferrari-Porsche anche nelle GT La sfida Ferrari-Porsche viene riproposta nelle LMGT3 a ruoli invertiti. La #92 di Lietz-Pera-Hardwick è in testa, seguita dalla #21 di Rovera-Mann-Heriau, a soli 11 punti d - facebook.com Vai su Facebook

WEC, 8h Bahrain: Ferrari per la storia, attenzione a Porsche e Cadillac - Ultimo avvincente round questo fine settimana per il FIA World Endurance Championship. Si legge su oasport.it

WEC | BoP Bahrain: zavorra a Porsche e Cadillac, calano Ferrari e Toyota - A Sakhir le 963 saranno le HYPERCAR più pesanti e con meno potenza di partenza, sconto di peso per 499P e GR010, anche la V- Secondo it.motorsport.com

Il BoP per la lotta mondiale: Ferrari meglio di Porsche - Pubblicato il Balance of Performance per la gara decisiva per il titolo: sorride Ferrari, mentre Porsche è l’auto più pesante e meno potente ... formulapassion.it scrive